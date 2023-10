Mehr Miete, weniger Eigenheim

Seit der Coronapandemie sind die Preise im Bezirk Mistelbach rasant gestiegen, erklärt Immobilienexperte Franz Hugl. Das liege vor allem an der raschen Zuwanderung aufs Land - daher habe es rund 20 bis 30 Prozent Preissteigerung gegeben. Eigenheim sei de facto im Moment für Menschen, die kein Eigenkapital haben oder geerbt haben, unleistbar.

Und auch Peter Proll von era-Immobilien stimmt zu: „Seit Mitte 2022 ist ein spürbarer Rückgang von Käuferseite zu spüren. Wenn die gesamtwirtschaftliche Situation, vor allem von Finanzierungsseite der Banken, so bleibt, gibt es sicherlich keine Besserung“, sagt der Experte.

Mehr Mietobjekte

In den letzten Jahren habe sich auch die Nachfrage verändert: So sind jetzt vermehrt Mietobjekte gefragt, dafür weniger Eigenheim. „Aber auch die Mieten haben sich massiv erhöht - das ist vor allem für Alleinerziehende sehr schwierig“, so Hugl. Und auch die Kreditvergabe für Eigenheime sei ein „zweischneidiges Schwert“, sagt der Experte: Denn junge Menschen hätten kein Eigenkapital, dafür aber längere Kreditlaufzeit - ältere Menschen haben oft Eigenkapital, dafür höhere Raten aufgrund kürzerer Kreditlaufzeit - die oftmals dadurch so hoch werden, dass die Rückzahlung mehr oder weniger unmöglich sei.

Geschäftsführer Peter Proll vom Immobilienbüro Era mit Sohn Max Proll. Foto: privat

Den Kunden rät Hugl: Wenn man finanziert, dann langfristig und mit fixen Zinssätzen. Grundsätzlich sei es auch ratbar, im Bezirk Mistelbach zu kaufen: das Weinviertel ist ein Grenzgebiet, das lange Zeit unattraktiv war. Jetzt gibt es noch gute Angebote - das wird sich aber in einigen Jahren ändern. „Die Interessenten sind da, die Kaufobjekte sind auch da. Nur an der Finanzierung hapert es“, so Hugl.

Grundsätzlich sei man mit einem Immobilienbüro immer besser beraten als alleine zu kaufen bzw. zu verkaufen, rät auch Peter Proll.