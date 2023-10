Mistelbach: Wenig Interesse an Bauplätzen, Siedlung vor Bau

Eigentlich hatte sich Mistelbach erwartet, dass jetzt kräftig Geld in die Gemeindekasse gespült wird, als sie in der Ebendorferstraße 15 neue Bauplätze gleich neben dem geplanten Kindergarten aufschloss und zum Verkauf ausschrieb. Der Preis war im Gemeinderat heftig diskutiert: 280 Euro pro Quadratmeter plus Aufschließungskosten und entsprechende Abgaben lassen die Kosten noch steigen. „Es scheint, als ob wir darauf sitzenbleiben“, analysierte Raumordungsstadtrat Friedrich Brandstetter in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Denn verkauft sind dort erst zwei Bauplätze, für ein paar weitere gibt es Reservierungen. Der große Run blieb bisher aber angesichts teurer Kredite und einem Hoch bei den Baukosten aus. Manche sehen auch den sandigen Untergrund und das hohe Grundwasser neben der Zaya als Problem.

Gleich daneben soll am ehemaligen Schlachthof WÖV-Gelände ein Megaprojekt mit 300 Wohneinheiten entstehen, bis das umgesetzt wird, wird es noch dauern.

Konkreter sind die Pläne der Siedlungsgenossenschaft Waldviertel, die zwischen Roseggerstraße und Billa an die 220 Wohneinheiten in sehr luftigen und gründominierten Ambiente entstehen: „Wir haben noch eine Förderzusage des Landes bekommen“, heißt es aus der Waldviertel, mit einem Projektstart für den ersten Bauabschnitt (25 Wohneinheiten) rechnen sie im nächsten Jahr.