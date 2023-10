Strengere Vergaberegeln für Immobilienkredite

Der Bezirk Mistelbach ist der drittteuerste Bezirk des Weinviertels - so sind in den letzten Jahren die Preise von Eigentumsheimen um fast ein Drittel gestiegen. Für eine durchschnittliche Grundstücksfläche von 700 Quadratmetern und knapp 150 Quadratmetern Wohnfläche hat man früher etwa 211.000 Euro bezahlt, jetzt liegt der Preis für die gleiche Fläche bei knapp 311.000 Euro.

Das führe zu einem spürbaren Rückgang von Kreditvergaben, sagt Bettina Schmid von der Raiffeisenbank in Laa an der Thaya. „Das Interesse besteht natürlich nach wie vor, weil wohnen einfach ein Grundbedürfnis jedes Menschen ist. Allerdings gibt es zwei Faktoren, die den Rückgang der Kreditvergaben begünstigen“, so die Expertin. Das liege zum einen an den gestiegenen Errichtungskosten - dadurch ergibt sich ein höherer Finanzierungsbedarf - außerdem haben auch die höheren Zinsen Einfluss auf die Kreditrate. Zusätzlich gibt es seit August 2022 strengere Vergaberegeln.

Kriterien für eine Kreditaufnahme

So wurde die maximale Kreditlaufzeit auf 35 Jahre festgelegt, außerdem wird mehr Fokus auf die Leistbarkeit der Finanzierung gelegt: So darf die Rückzahlung für den Kredit nicht mehr als 40 Prozent des Netto-Haushaltseinkommens betragen. Bettina Schmid rät: „Unseren jungen Kunden würde ich raten, die Eigenmittelansparung bereits früh zu starten - sogar wenn der Traum von den eigenen vier Wänden noch kein konkretes Thema ist!“

Auch Wolfgang Layr von der Volksbank Wien verzeichnet deutliche Rückläufe, vor allem im Vergleich zum Vorjahr: „Das ist meiner Meinung nach aber auch absolut verständlich: Immerhin hatte man früher Zinsen von 1,5 Prozent, jetzt sind es schon 4,5 Prozent“, sagt Layr. Zusätzlich zu den gestiegenen Bau- und Grundpreisen gehe es sich da für viele Menschen oft nicht mehr aus - oder zumindest nicht mehr in der ursprünglich geplanten Größe. „So ein Haus baut man ja nicht von heute auf morgen, sondern man spart jahrelang dafür. Und wenn man vorher ein 130 Quadratmeter Haus geplant hatte, und sich plötzlich nur noch ein 80 Quadratmeter Haus ausgeht, will man das dann natürlich nicht mehr - dann wird das Projekt aufgeschoben“, erklärt Layr.

Allerdings: Das sei auch nur eine Phase und nicht das Ende der Welt. Die Kreditaufnahmen werden sich über den Markt regeln: Wenn der Wohnbau weniger gefragt wird, werden auch die Baukosten und Immo-Preise sinken. Sobald dann die Zinsen auch wieder weniger werden, wird auch der Wohnbau wieder leistbar. „Es ist alles eine Frage der Zeit, bis sich das wieder regeln wird“, ist Layr optimistisch.