Unter dem Motto „Pistolen, Liebe, Leidenschaft – so cool wie James Bond, wurde das Theaterstück in die Gegenwart versetzt und in Jugend-Slang verpackt.

Es handelt sich um ein lustiges und lärmendes Liebes- und Verkleidungsdrama, Frauen sind Männer, Männer sind Frauen, von den Darstellern gut gelaunt in Szene gesetzt, mit haufenweise Türen und Vorhängen - zum Verstecken, Flüchten und Überraschen.

Es geht um Liebe, Leidenschaft und Rache und irgendwie erwischt es immer die Falschen. Flott werden platte Geschlechterklischees enttarnt und das Finale ist furios.

Gespielt wird am 16. 11. um 19 Uhr, am 23. 11. um 19 Uhr und am 24. 11. um 16 Uhr im Festsaal des Gymnasiums in Laa.