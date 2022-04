Ein Zug strandet in Gaweinstal

Werbung

Jetzt, nach zwei Jahren Pandemiebeschränkungen darf auch wieder die Schauspielertruppe vom Theaterverein Gaweinstal auf der Bühne im Gasthaus Klapka ihr Können zeigen.

Für ausgezeichnete Unterhaltung wurde mit dem Stück „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ gesorgt. Am Bahnhof Gaweinstal werden die Zuschauer nicht nur in ein turbulentes Reiseerlebnis mit der Bahn entführt, sondern auch nostalgische Erinnerungen daran geweckt, dass es in dieser Weinviertler Großgemeinde einmal eine wichtige Eisenbahnverbindung gab.

Kein Handyempfang, kein planmäßiger Anschlusszug, kein Taxi für die gehetzte Business-Frau. Ein illustrer Kegelclub, eine Motivationstrainerin, die jede Gelegenheit nutzt, desinteressierte Mitreisende nach ihren Gesichtspunkten zu motivieren, ein Ehepaar, für welches anscheinend schon längere Zeit der Partnerschaftszug abgefahren ist und ein Verschwörungstheoretiker: Sie alle machen den unfreiwilligen Bahnhofsaufenthalt sehr kurzweilig.

Fahrkarten für diese Bahnfahrt sind für die Zuschauer noch zu haben. Vorverkauf im Gasthaus Klapka oder per Mail ( willkommen@theatergruppe-gaweinstal.at ).

Restkarten gibt es auch noch an der Abendkassa. Die Aufführungstermine sind Samstag, 9. April, und Sonntag, 17. April, jeweils um 19.30 Uhr sowie Montag, 18. April, 18 Uhr.

