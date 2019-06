Eine Finca auf Ibiza, Glock und allerlei Betrügereien sind nur einige der Zitate, die Regisseurin Doris Hofbauer ihren Schauspielern in Alan Ayckbourns schwarzer Komödie „Familiengeschäfte“ in den Mund legt.

Was ist noch Recht und wo beginnt das Unrecht. Für wen gilt welches Recht und wie lässt es sich beugen, was ist part of the game?

Die Premiere gelang bestens, die Theaterkritik gibt's in der nächsten NÖN und im ePaper.

Weitere Vorstellungen: So 9.6. 19.30 Uhr; Mo 10. 6. 17 Uhr; Fr. 14.6. 19.30 Uhr; Sa 15. 6. 19.30 Uhr; so 16.6. 17 Uhr

Karten: Bei den Filialen der Raiffeisen Bank Laa, im NÖN-Ticketshop und an der Abendkassa

Infos:

www.kultur-gaubitsch.at