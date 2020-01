Wer darf über den Körper entscheiden? Die Frau selbst oder ihr Mann? Die Theatergruppe Ottenthal spielt heuer den Schwank „Die (k)nackigen Landfrauen“ von Jasmin Leuthe. Und sie geben dabei eine klare Antwort, was die Männer mitbestimmen dürfen: „Wenn’st brav bist, bekommst ein Leckerli“, sagt Mathilde (Edith Eisenhut) zu ihrem Mann. Wirklich viel zu melden hat die männliche Karohemdenmafia ja nicht. Am 3. Jänner war Premiere im Pfarrheim.

Die Theatergruppe Ottenthal gilt als Spezialist für Schwänke mit deftigem Humor: Die Männer haben gegen ihre Frauen, die aus einem Beauty-Urlaub zurückkommen und dort für ein Fotoshooting gecastet wurden, keine Chance. Welche Fotos gemacht werden sollen, das weiß eigentlich keiner. Erwin Kantner, Roman Hauer und Christian Schwarzl als möchtegernaufmüpfig-devotes Männertrio versucht die Damen zu lenken bzw. mit eigenen Nacktaufnahmen im Gemüsegarten gegen mutmaßliche Fotos für den Playboy zu kontern, die sie dann an die NÖN verkaufen.

Stark die Damen: Ingrid Eisenhut, Ingrid Cermak und vor allem Edith Eisenhut als resche Mathilde mit Haaren auf den Zähnen und noch rescherem Gemüt sorgen dafür, dass die Männer wenig zu lachen haben. Dafür hat das Publikum viel zu lachen, wenn die Damen sich beim Fotoshooting in Pose werfen. Das aber nicht im Bikini aus den 90er-Jahren, sondern in der trachtigen Lederhose. Und auch die neugierige Nachbarin Sylvia Schodl will ihre Fotoaufnahmen haben. Damit diese auch professionell gelingen, dafür soll Fotograf Christian Hauer sorgen, dessen Assistentin Andrea Bruckner ziemlich offensichtlich ihren Chef anbaggert.

Regie führten Ilse Haas und Johanna Gahr, das Bühnenbild stammt von Karl Gahr.

Fazit: Unterhaltsamer Kampf der Geschlechter mit deftigem Humor, bei dem das starke Geschlecht ziemlich schwach davon kommt.

Karten & mehr

Weitere Vorstellungen: Sa, 11.1. (19.30 Uhr); So, 12.1. (15 Uhr); Fr, 17.1. und Sa, 18.1. (jeweils 19.30 Uhr); So, 19.1. (15 Uhr); Fr, 24.1. und Sa, 25.1. (jeweils um 19.30 Uhr)

Karten: 0664 271 35 46