Probenfinale: Kostüme sitzen, der Schluss der Komödie wird adaptiert

Aufmerksamen Theaterbesuchern und Fans ist sicher aufgefallen, dass dieses Stück bereits vor 30 Jahren zum ersten Mal gespielt wurde. Was ist heuer anders? „Natürlich die Besetzung und außerdem wurde das Stück gemeinsam in Mundart umgeschrieben und auf die Region Loosdorf zugeschnitten“, erzählt Regisseur Erich Pleyer und ergänzt: „Den Schluss spielen wir auch anders als im Original vorgegeben – den spielen wir in Anlehnung an „Steiners Theaterstadel“ lustiger.“

Worum geht’s? Frau Neureich möchte ihre Tochter „standesgemäß“ möglichst mit Blauem Blut verheiraten. Dazu wurde schon ein möglicher Heiratskandidat ins Auge gefasst und mit dessen Mutter für ein paar Tage eingeladen. Herr Neureich findet die Sache lächerlich und auch die Tochter ist nicht begeistert. Zudem soll ein Butler der Familie in einem Schnellkurs gute Manieren beibringen. Dass das alles nicht gut gehen kann und dass es bei einem Schwank auch zu Verwechslungen kommt, liegt auf der Hand.

Karten & Co

Vorstellungen: Premiere: Donnerstag 18.5. um 19.30 Uhr, Samstag 20.5. um 19.30 Uhr, Sonntag 21.5. um 18 Uhr, Samstag, 27.5. um 19.30 Uhr, Sonntag 28.5. um 19.30 Uhr und Montag 29.5. um 18 Uhr.

Kartenbestellung und Infos unter: 0681/20798305 oder www.theaterwinkelau.at

