Poysdorf: Eine Komödie und viele Lacher

„Uns war es wichtig, ein Stück zu spielen, womit wir die Besucher unterhalten können und wo sie auch einiges zu lachen haben“, betonte Regisseurin Gudrun Sperner-Habitzl bei der Premiere von „Der keusche Lebemann“, einem Lustspiel von Franz Arnold und Ernst Bach, das es auch auf die Bühne der Kammerspiele oder der Josefstadt, aber auch zu einer Verfilmung geschafft hat.

Die Gesamtleitung des 68. Bunten Abends lag in den Händen von Hans Peter Vodicka. Das Stück spielt in den Zwanzigerjahren und wurde auch bewusst dort belassen. Erstens sei die Kuppelei und Vermittlung durch die Eltern typischer für die damalige Zeit und zweitens passt es so sehr gut zum Poysdorfer Jubiläumsjahr 100 Jahre Stadt Poysdorf, betonte Gudrun Sperner-Habitzl.

Im Team mit dabei arrivierte Profis wie Martin Loley, Günter Axter, Christian Seiter, Gerald Kraus oder Monika Walek und Andreas Simayr. Martin Loley spielt den Fabrikanten und Ehestrategen, der immer eine Lösung weiß. Günter Axter den Kompagnon, der als Schwiegersohn verkuppelt werden und dafür als vermeintliche Referenz ein wenig Liebeserfahrung aus der großen weiten Welt mitbringen soll. Großartig auch Monika Walek als Filmschauspielerin Rita Ray.

Newcomer im Team waren Daniel Lechner und Nadine Remes, die eine tolle Schauspielleistung erbrachten. Einzigartig waren die Zwillingstanten, gespielt von Sonja Bürgermeister und Carmen Hörwein. Viel Text hatten sie nicht, aber bei jedem ihrer vielen kreischenden Bühnenauftritte mit hoher Stimme die Lacher auf ihrer Seite.

Weitere Aufführungen am Freitag, 24. März, um 20 Uhr und am Samstag, 25. März, um 20 Uhr. Kartenvorverkauf Mo bis Fr von 17 bis 19 Uhr unter Tel. 0677 63507333.

