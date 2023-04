Theatergruppe Gaweinstal: Was ist schon normal?

Eins vorweg: Es ist ein Abend für Theresia Religa. Sie brilliert im Stück „Neurosige Zeiten“ in der Rolle der sexsüchtigen Agnes Adolon mit fast ständiger Bühnenpräsenz. Überhaupt verstand es Regisseur Stefan Turner wieder hervorragend, die Rollen perfekt zu besetzen.

In der offenen psychiatrischen Wohngruppe lebt auch Hans mit seiner zwanghaften Ordnungsliebe – herrlich wie immer Poldi Jonasch, außerdem Willi (Reinhart Püringer), der Menschen sehr skeptisch gegenübersteht. Fröhlich und locker bringt Magdalena Lehner als manisch-depressive Künstlerin Desirée Leben in die Bude. Und da ist dann noch Marianne, die wegen Stalkens des Volksmusikstars Hardi in Behandlung ist – sehr lässig und natürlich Veronika Fidler. Das Leben der Gruppe plätschert harmonisch dahin, bis sich Agnes’ Mutter ansagt und ihre Tochter in deren, wie sie meint, bürgerlichem Zuhause besuchen will.

Außerdem möchte sich Hardi (Raimund M. Vielnascher) seinen Ängsten stellen und einen Tag mit seiner Stalkerin verbringen – begleitet von NÖN-Redakteurin Fritzi.

Fazit: Perfekte Unterhaltung.

theatergruppe-gaweinstal.at

