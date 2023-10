Alles ausverkauft schon vor der Premiere

Das Leben des schrulligen Siegfried Klein könnte so schön sein. Doch dann brechen die Katastrophen über ihn herein: Handwerker verwüsten seine Wohnung und zu allem Überfluss quartiert seine Schwester auch noch eine Frau beim eingefleischten Junggesellen ein. Die Theatergruppe Ladendorf spielt heuer die Komödie "Liebesglück und Wasserschaden" von Hans Schimmel, am 14. Oktober war im Pfarrstadl Premiere.

Wie gewohnt, bestechen die Ladendorfer mit ausgezeichnetem Spiel. Siegfried alias Gerald Ruschka ist schon sehr nerdy. Keine Fliege zu tragen bedeutet für ihn, nackt zu sein. Dass er in Gegenwart von Frauen stottert, hebt seine Chancen am Heiratsmarkt auch nicht gerade. Als seine Schwester Rita (Sabine Zant) ihm die ein wenig chaotische Katrin Niedlich (Yvonne Wimmer), deren Wohnung saniert werden muss, bei ihm unterbringen, zieht der Liebreiz in die pedantisch geführte Junggesellenwohnung ein.

Die bleibt nicht lange ordentlich: Die neue Mitbewohnerin verteilt ihre Kleider in der Wohnung - und dann kommen die Handwerker: das Elektrikerduo Andreas Schön und Hermann Wimmer und die beiden Installateurinnen Karin Steinberger und Katrin Sparrer - Letztere offensiv anzüglich. Die verwüsten die Wohnung, brechen Wände durch und glänzen nicht gerade mit Fachverstand – dafür sorgen sie aber für so manchen Schenkelklopfer und Geschlechterkampf auf der Bühne. Markus Holer spielt den ebenso pedantischen besten Freund von Siegfried Klein – mit wunderbarem Tick. Elmar Zant gibt die Vermieterin, die immer auch ein stärkeres Schluckerl in ihrer Handtasche hat. Reinhard Pühringer reimt sich als Postbote durch seine Briefzustellungen. Die Regie führte Sandra Berger.

Spätentschlossene haben bei der heurigen Produktion der Ladendorfer übrigens Pech: Die sieben Vorstellungen sind bereits vor der Premiere längst ausverkauft. Für diese selbst gab es binnen vier Tagen keine Karten mehr: Die Theatergruppe Ladendorf ist eben begehrt. „Manche Ladendorfer warten mit dem Kartenkauf oft die Premiere ab und wollen hören, was man sich nach der Premiere am Sonntagmorgen nach der Kirche erzählt“, weiß Theater-Chef Elmar Zant: „Die haben dieses Mal keine Chance mehr auf Karten.“ Und das, obwohl die Theaterspieler noch den einen oder anderen Platz im Pfarrstadl geschaffen haben.

Fazit: Solide Unterhaltung mit einem eingespielten und ausgezeichneten Ensemble. Sehenswert.