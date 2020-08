Asparn: Der Balkon, Lack, Leder und Seitensprünge .

„Es war der postkoitale Fluchtreflex“ sagt Christoph Fälbl alias Bob, als er sich auf den Nachbarbalkon rettet und prompt dort vom Ehemann der Dame des Hauses ertappt - und für deren Liebhaber gehalten wird. Dabei kommt er ja von der Frau Nachbar... Die Komödie „Ein Seitensprung zuviel“ feierte am 11. August am Filmhof in Asparn gelungene Premiere: Intendant Michael Rosenberg und sein Team brachten unter Regie von Andy Hallwax eine witzige, flotte Inszenierung auf die Bühne, die einen Abend auf zwei benachbarten Balkonen schildert - und den außerehelichen Aktivitäten der Nachbarn.