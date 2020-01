Tot zu sein, kann so seine Vorteile haben. Das erkennt auch der junge und charismatische Baron Ansgar von Herrscherhausen (Leonhard Strobl), als er nach einem abendlichen Spaziergang am See zurück in sein hoheitliches Anwesen kommt: Die Theatergruppe Eibesthal spielt heuer die Komödie „Mörder mögen´s messerscharf“ von Christine Steinwasser. Am Christtag war die Premiere.

Einerseits scheinen die üblichen körperlichen Beschwerden wie weggefegt, andererseits lassen sich die vertrauten Hausbewohner, darunter die unliebsame Gattin (Klara Schneider), der treue Butler (Fabian Hammer), Dienstmädchen Sophia (Katharina Sumerauer), der träge Gutsverwalter Dietmar (Simon Strobl) und die schrulligen Tanten (Fabian Wolf und Lion Heinrich), unbemerkt belauschen. Denn einen Geist sieht und hört man nicht, man spürt höchstens seinen kalten Atem im Nacken.

Dabei interessiert den vorzeitig verschiedenen Baron natürlich eine Frage am brennendsten: Wer war sein Mörder? Zur Aufdeckung dieses Komplotts stoßen neben der innigen Familie und dem Dienstpersonal auch die scharfsinnige Kommissarin (Marlies Faber) und die als Köchin eingeschleuste Undercover-Ermittlerin (Klara Mock) hinzu. Wer hat das Attentat auf den Baron verübt, und was kann der spukende Baron tun, um den Mörder aufzuspüren?

Da drei alteingesessene Schauspieltalente das Theater Eibes-thal im Vorjahr verlassen hatten, stand die diesen Winter aufgestellte junge Truppe vor der besonderen Herausforderung, die Theatertradition fortzusetzen – eine Herausforderung, die zweifellos gemeistert ist.