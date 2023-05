Revival-Theaterstück: Blaues Blut & Erbsensuppe

Zu verdanken sind diese humorvollen Stunden den vielen „Hoppalas“ und den kreativ überspielten Texthängern des Hauptdarstellers. Karl Schuppler spielt Otto Neureich, der im Opa-Outfit mit Hosenträgern und Schlafanzug und sogar mit Unterhose auf der Bühne erscheint. Seine Textpassagen waren gespickt mit regionalen Details wie: Marchfelderhof, Zwiebelfest und natürlich den aktuellen regionalen Politikern. Seine Texthänger überspielte er mit schauspielerischem Können, welche das Publikum mit Lachstürmen und tosendem Applaus dankte.

Ein Gag folgte auf den nächsten, denn Frau Neureich gespielt von Melanie Schuhböck verwendet in ihrer Rolle viele Fremdwörter, nur spricht sie diese nicht nur falsch aus, sondern verwendet sie auch falsch.

Das Hausmädchen Susi (Kathrin Kriehuber) steht ihr da in nichts nach, nur sie spricht grammatikalisch humorvoll falsch. Zudem steht sie auf den immer korrekten Butler Jean (Alexander Jaros), der den Neureichs in kurzer Zeit gute Manieren beibringen soll. Dieser wiederum verliebt sich in die Tochter des Hauses Josefine (Stefanie Czaby) und sie auch in ihn, soll aber mit dem Grafensohn Hugolein (Christoph Hummel) verheiratet werden. Dazu reist der nur Schwarzer Peter spielende Hugo im Kinderoutfit mit seiner Mutter Romandeaux (Bianca Strobl) an. Sie wird mit dem Käse Romandur verwechselt und wird außerdem in jeder Szene mit Käsenamen von Emmentaler über Gorgonzola bis zu Camembert benannt.

Die Haus- und Hofköchin Berta (Marianne Pleyer) wird im Stück zur Gräfin auserkoren und bringt damit noch mehr Turbulenzen ins Stück, denn Köchin möchte sie dann keine mehr sein.

Die vielen nicht eingeplanten Hoppalas überspielten die Schauspieler gekonnt, teilweise mit Lachen aber auch mit nicht eingeplanten Texten, daher kann man sicher sein, dass alle weiteren Aufführungen jeweils anders ablaufen werden.

Gespielt wird noch am Samstag, 27.5. um 19.30 Uhr, Sonntag 28.5. um 19.30 und Montag 29.5. um 18 Uhr. Kartenbestellung: 0681/20798305. Infos: www.theaterwinkelau.at

