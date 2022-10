Schutzhalle in Mistelbach als Drehscheibe für Katastrophen

Mit einem ist die Bezirkshauptstadt ein richtiger Trendsetter: Gemeinsam mit der Feuerwehr wird derzeit gerade eine Katastrophenschutzhalle errichtet, die nicht nur als Ausweichquartier für die FF dienen soll, sondern auch als Notquartier oder für den lokalen Krisenstab verwendet werden kann.

Die Schutzhalle, die gerade beim Bauhof in der Ebendorfer Straße errichtet wird, kann im Notfall autark betrieben werden: Es gibt eine Photovoltaikanlage am Dach sowie Anschlüsse für große Stromaggregate. Die Schutzhalle soll zudem vorwiegend als logistische Drehscheibe fungieren. Dort soll eine Anlaufstelle für Treibstoff oder andere Einsatzmittel sein.

Die Feuerwehren arbeiten gemeindeübergreifend an einem Notfallplan, damit es ein einheitliches Konzept gibt. So sollen die Feuerwehrhäuser als Anlaufstelle für Bürger dienen. Dort werde es die Möglichkeit geben, über Direktfunk zu anderen Blaulichtorganisationen Kontakt aufzunehmen. „Wichtig ist aber zu betonen, dass die Feuerwehrhäuser wirklich nur im Notfall aufgesucht werden, und nicht wegen jeder Kleinigkeit“, macht Feuerwehrkommandant Claus Neubauer aufmerksam. In der Stadt Mistelbach soll es mehrere Anlaufstellen geben, damit auch wirklich jeder zu Fuß oder mit dem Rad eine Anlaufstelle in akzeptabler Entfernung zum Wohnort hat.

Rauchfänge dazu bauen oder reaktivieren

Es besteht beim Hausbau nicht mehr die Pflicht, einen Kamin mit einzubauen - das stellt beim Heizen mit Holz ein großes Problem dar.

Rauchfangkehrermeister Adalbert Svec aus Asparn rät: „Es macht generell Sinn, Rauchfänge bei Neubauten nachträglich zu errichten. Bei einem Altbestand sind Rauchfänge außerdem sehr leicht zu reaktivieren.“ Das sei nicht schwierig zu bewerkstelligen und außerdem relativ kostengünstig, weiß Svec. Die gängige Praxis, dass Häuser ohne Kamin gebaut werden kritisieren nicht nur Rauchfangkehrer seit längerem.

Es würde generell Sinn machen, wieder mehr mit Holz zu heizen - dazu müsse man nicht erst auf den Blackout „warten“. Gerade jetzt, wo die Gaspreise enorm sind, könne man sich bereits in der Übergangszeit einiges an Geld und Energie sparen, wenn der Holzofen zusätzlich angefeuert wird.

Abgesehen von den finanziellen Vorteilen würde es auch aus ökologischer Sicht Sinn machen, wieder mehr mit Holz zu heizen. Außerdem könne man die heimische Wirtschaft dadurch unterstützen: „Es ist überwiegend CO2-neutral, mit Holz zu heizen. Außerdem werden lokale Händler unterstützt, wenn man das Holz beim Bauern nebenan kauft“, weiß Rauchfangkehrermeister Svec.

