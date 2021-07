Eines kalten Wintertages geht unerwartet das Licht in den Wohnzimmern aus. Wenige Tage später werden auch Kerzen knapp, die Handyakkus sind leer. Eine finstere Vorstellung. Um auf diesen Fall vorbereitet zu sein, erarbeitet die ÖVP Wolkersdorf daher ein Blackout-Konzept.

Die Politiker appellieren an jeden Wolkersdorfer, sich auf einen großflächigen und lange andauernden Stromausfall vorzubereiten. Unvorbereitet sei es nicht möglich, über mehrere Tage hinweg die lebensnotwendige Infrastruktur und die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Wie-Fragen sollen im Konzept konkret beantwortet werden.

„Soziale Stabilität kann nur bottom-up aufrechterhalten oder wiederaufgebaut werden.“ Sicherheitspolitische Jahresvorschau, Bundesheer

Dass die Wolkersdorfer Volkspartei keine unnötige Papiersammlung produziert, zeigt die „Sicherheitspolitische Jahresvorschau 2021“ des Bundesheeres: In dem Dokument wird der Bedrohung eines Blackouts sogar ein höher Gefährdungsgrad beigemessen als Covid-19.

„Das größte Risiko für eine nächste Systemkrise in Österreich birgt sicherlich ein flächendeckender Strom-, Infrastruktur- und Versorgungsausfall (Blackout)“, so der Wortlaut in der Analyse. Mit dem Eintritt eines solchen Stromausfalls sei innerhalb der nächsten fünf Jahre zu rechnen.

Europaweite Veränderungen in der Stromerzeugung und -versorgung beleuchtet das Bundesheer kritisch.

Fehlenden Speicherkapazitäten als Problem

Steigende Volatilität stünde der Sicherheit entgegen: „Besonders kritisch sind die fehlenden Speicherkapazitäten, um die volatile Stromerzeugung zu puffern. Die erforderlichen Dimensionen werden deutlich unterschätzt“, schreiben die Autoren der Jahresvorschau. Dass bis 2025 70 Prozent, der grenzüberschreitenden Stromverbindungen in der EU, für den europäischen Stromhandel geöffnet werden müssen, ermögliche zwar besseren Austausch, könne aber zu schnellerer Ausbreitung von Störungen führen.

Das Bundesheer erprobte den Ernstfall daher mit der Stromabschaltung in einem Bundesheerverband: „So versagten etwa binnen der ersten zwölf Stunden Notstrombetrieb fünf von sechs Kleinnotstromaggregaten. Die stromabhängigen berührungslosen Armaturen in den Sanitärräumen gaben kein Wasser mehr ab, was auch viele andere Einrichtungen wie Hotels, Raststätten oder Bürogebäude betreffen wird“, so ein Teil des Übungsfazits.

Der Lösungsweg fängt in den Augen des Bundesheeres bei den Gemeinden an: „Die erwartbaren Krisen erfordern ein sehr hohes Maß an Selbstwirksamkeit und dezentrale Selbstorganisationsfähigkeit, denn niemand kann Millionen Menschen notversorgen. Soziale Stabilität kann nur bottom-up aufrechterhalten oder wiederaufgebaut werden“, ist zu lesen.