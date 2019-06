Jeden Tag prägt diese Woche ein Motto. Am Samstag erwartet die jungen und junggebliebenen Gäste ein besonderes Highlight mit Musicalstar Gernot Kranner. Das „Sunshine Wellness Fest“ am Wochenende ist ein Urlaubs-Fest für die ganze Familie, an diesen beiden Tagen sogar mit garantiertem Sonnenscheintarif, unabhängig von Wind und Wetter.

26.6. - Damentag

27.6. - Herrentag

28.6. - Genusstag

29. und 30.6. das Sunshine Wellness Fest

Therme Laa Hotel & Silent Spa



PINOCCHIO von und mit Musicalstar Gernot Kranner am Sa, 29. Juni:

Am Samstag jeweils um 14.30 Uhr und um 16 Uhr verzaubert Gernot Kranner mit Walter Lochmann am Klavier Groß und Klein mit seinem Mitmach-Musical "Pinocchio" auf der Kinderland-Sommerbühne.

Gewinnspiel Märchensommer Poysbrunn: Um 17 Uhr werden die ersten vier von insgesamt neun Gewinner des "Dschungelbuch-Gewinnspiels" verlost. Zu gewinnen gibt es je eine Eintrittskarte für einen Erwachsenen und ein Kind zu Nina Blums Märchensommer auf dem Märchenschloss Poysbrunn