„Was ein paar HTL-Maturanten als Kosten für eine Tiefgarage am Mistelbacher Hauptplatz ausrechnen, ist für mich keine seriöse Kostenschätzung“, sagt FPÖ-Gemeinderätin Elke Liebminger. Sie spricht sich klar gegen das Projekt aus.

Die HTL Krems unter ihrem Professor Heinrich Lester hatte im November 2020 Bodenuntersuchungen am Hauptplatz durchgeführt, das Ergebnis war, dass der Bau einer Tiefgarage technisch möglich sei, Piloten bis in zwölf Meter Tiefe sollten für entsprechende Stabilität sorgen. Geschätzte Kosten: 6,3 Mio. Euro für zwei Tiefgaragenetagen. Dazu kommen noch die Kosten für die Oberflächengestaltung, Kanal- und Leitungsneuverlegungen.

Liebminger: Kein Platz für Prestigeprojekte

„Pandemiebedingt haben wir andere Probleme. Wegen fehlender Ertragsanteile werden die uns noch auf Jahre das Gemeindebudget belasten“, sagt Liebminger. Die Kosten dieses Mammut-Projektes seien für sie nicht abschätzbar, für Prestigeprojekte dürfe in Zeiten wie diesen kein Platz sein.

„Klar, heutzutage können wir technisch alles machen. Aber steht der Aufwand für das Ergebnis?“, findet Umwelt-Stadträtin Martina Pürkl (Grüne): Zum einen koste ein Parkplatz in einer Tiefgarage ca. 25.000 Euro mehr, als in einem Parkhaus (Pürkl nimmt hier 5.000 Euro an), zum anderen werde da auf eine Mobilitätsform gesetzt, die in ein paar Jahren obsolet sei: „Wir brauchen breite Gehwege, durchgehende Radwege und einen komfortablen Citybus. Mit dem Geld für eine Tiefgarage können wir andere Mobilitätsformen fördern, die einen Teil der Parkplätze obsolet machen“, sagt Pürkl: „Für den Rest reichen ein oder zwei Parkhäuser.“

Die Kosten sind ausschlaggebender Faktor in der Kritik der Liste aktiver Bürger LaB: Mistelbach habe ein äußerst knappes Budget. Statt 2000 Meter Kanal zu sanieren gehen sich nur 200 Meter aus, beim Straßenbau sei das ähnlich. Zu den kolportierten Kosten käme noch mal mindestens die Hälfte dazu.

Stadtrat Brandstetter sieht keine Chance auf Realisierung

„Wir halten das Projekt ,Tiefgarage am Hauptplatz‘ für ein sehr interessantes Maturaprojekt“, sagt LaB-Stadtrat Friedrich Brandstetter: „Für die Mistelbacher Stadtpolitik allerdings ist es nur ein schönes Luftschloss. Wir wissen jetzt wie die Tiefgarage gestaltet werden könnte und die ungefähren Kosten. Daher sehen wir keine Chance auf Realisierung. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass wir Entscheidungen auf dem Boden der Realität zu treffen haben“, glaubt der Raumordnungs-Stadtrat.

„Es werden noch viele Diskussionen und Planungsarbeiten notwendig sein, um den Bürgern ein vernünftiges, finanzierbares und nachhaltiges Konzept vorlegen zu können“, finden Finanzstadtrat Leo Holy und seine NEOS. Grundsätzlich gefällt ihnen die Idee: Mit einer Tiefgarage könnte der Hauptplatz mit mehr Bäumen und Grünanlagen gestaltet werden, wenn die Decke der Tiefgarage zwei Meter Mutterboden darüber zulasse, könnten auch entsprechend große Bäume gesetzt werden. Außerdem wäre keine zusätzliche Bodenversiegelung notwendig, Motorenlärm und Feinstaub (dank entsprechender Filter) wären im Gegensatz zu Parkhäusern kein Problem.

Die ÖVP spricht sich für das Tiefgaragenprojekt aus, die SPÖ will sich die Pläne und die Möglichkeiten zumindest gut ansehen – die NÖN berichtete.