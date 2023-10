Die OP ist für Facebook-Star Lucy in Pfotenweite

Über tausend Facebook-User liken und verfolgen die Geschichte der kleinen Lucy im Tierheim Dechanthof. Sie kam leider mit einer schlimmen Anomalie zur Welt, zwei Blutgefäße sind bei ihr falsch gewachsen und schnüren ihre Speiseröhre zu. Sie kann daher bis zu ihrer OP nur mit Magensonde essen. „Wir haben Lucy mit ihren Geschwistern als Babys bekommen. Lucy ist am kleinsten geblieben, und nach dem gierigen Essen musste sie immer erbrechen, da haben wir sie untersuchen lassen“, informiert Gaby Bachmayer vom Dechanthof. Alle paar Stunden wird sie über eine Magensonde mit flüssiger Spezialnahrung, die viele Kalorien hat, ernährt - auch dreimal in der Nacht. Damit sie die Schläuche nicht rausreißt, trägt sie einen „Katzonauten-Body“.

Die Kleine ist bereits ein Facebook-Star. Ihre Pfleger lassen die Community am Leben der kleinen Katze teilhaben, mit Postings aus dem Leben im Tierheim. Spender schickten dem Tierheim sogar Katzen-Bodys in verschiedenen Größen zu. Auch die Spezialnahrung (Royal Canin Recovery Liquid) wird oft von Spendern bezahlt. „Ohne euch wären die vielen Ausgaben schon heavy für das Tierheim! Danke, danke, danke, dass ihr da, so wie heute bei meiner Futtersammlung, mitmacht!“, ist auf Facebook zu lesen.

Die OP wird ca. Ende Oktober stattfinden. „Nächste Woche haben wir ein Gespräch mit den Arzt. Da schauen wir, ob sie für die OP schon groß genug ist, denn sie kann erst ab einem Gewicht von einem Kilogramm gemacht werden“, informiert Bachmayer. Nach der OP kann sie ein ganz normales Leben führen, da die Blutgefäße nur verlagert werden. Die OP wird um die 800 Euro kosten, das Tierheim freut sich daher immer über Spenden.

Spendenkonto: IBAN: AT73 3250 1000 0191 0850, BIC: RLNWATWWMIB