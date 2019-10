„Im April fand mein tierliebender Sohn am Laaer Stadtplatz eine fast verhungerte und verdurstete kleine Dohle, die offensichtlich aus dem Nest gefallen war und aufgrund des geschäftigen Treibens am Stadtplatz nicht mehr von den Eltern gefüttert werden konnte“, erzählt Michael Lehner, Buchhändler in Laa.

Mithilfe der örtlichen Tierärztin wurde ein Fütterungsplan erstellt und der kleine Vogel war nunmehr ein neues Familienmitglied. „Kracksi“ – dieser Name wurde rasch vom nunmehrigen Vogelpapa gefunden, der sich ab sofort intensiv mit dem Tier beschäftigte. Kracksi wurde aufgepäppelt – mit Pinzette und Spritze gefüttert und vorerst in einem großen Käfig im Garten gehalten. Aber sobald er fliegen konnte, durfte Kracksi auch die Gegend erkunden.

"Eines Abends kam er nicht mehr nach Hause"

Mitunter war er dann sogar den ganzen Tag unterwegs und kam nur mehr zum Schlafen in den Käfig, da dieser auch Schutz vor Katzen oder Mardern bot. Seine Flugkreise wurden ständig erweitert und vorsichtig schloss er sich auch wieder seinem Dohlenschwarm an.

Der Plan war, dass Kracksi nach ein paar Wochen ausgewildert werden hätte sollen. „Doch im September kam er eines Abends nicht mehr nach Hause und das war ungewöhnlich“, erinnert sich Michael Lehner. Nun begann die intensive Suche mit Plakaten und in den sozialen Medien nach dem lieb gewordenen Vogel, der mitunter witzige Flüge zum Stadtplatz unternahm, um seinen Vogelpapa am Arbeitsplatz zu besuchen. Da er auch nicht menschenscheu war und nach und nach Hinweise kamen, Kracksi sei in einem Auto mitgenommen worden, intensivierte Lehner seine Aufrufe und hatte Glück.

Nach einer Woche konnte er „Kracksi“ wieder heimholen, doch der Auswilderungsprozess musste nun wieder von vorne begonnen werden. Er kann sich auch mit seinem menschlichen Vogelpapa unterhalten und manchmal spielt er diesem auch einen Streich. Da kann es schon vorkommen, dass er sich einen Radiergummi oder Bleistift schnappt und damit davonfliegt. Manchmal besucht er auch Geschäfte am Stadtplatz – dies sorgt dann für Schmunzeln, aber manchmal auch für verärgerte Lokalbesitzer.

Außerdem hat er gelernt sich selbst mit Futter zu versorgen und sein Dohlenschwarm hat ihn auch wieder akzeptiert. „Das Ziel ist nun, dass er mit seinen Dohlenfreunden unterwegs ist und nur mehr kurz auf Besuch kommt“, berichtet Lehner.

Kracksi ist der erklärte Liebling vieler Laaer. Sie freuen sich, wenn sie ihn sehen und machen auch Fotos mit ihm. Doch er soll nicht gestreichelt oder in Räume gelockt und schon gar nicht gefüttert werden, appelliert Lehner. Unter www.facebook.com/Kracksi-119714279431375/ kann man dem Vogel folgen.