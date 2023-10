Mit neun Mitgliedern rückte die FF Großebersdorf am 17. Oktober aus: Ein Reh war in der Bürgermeister Josef-Strobl-Straße in einen leeren Pool gefallen und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Ein Problem? Nein: „Wir fingen das Reh ein und hoben es wieder aus dem Pool“, sagt ein Feuerwehrsprecher. Das Tier konnte unverletzt davonhoppeln.