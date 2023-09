Poysbrunn: Rehgeiß saß im Regenschacht fest

Marie Widtmann ging mit ihrem Hund am Vormittag spazieren, als sie in der Poysbrunner Märchensommer Allee eine junge Rehgeiß entdeckte, die in einen Regenwasser-Einlaufschacht gefallen war.

Sie verständigte Jagdleiter Erhard Heinrich, der wiederum um 10.21 Uhr die Feuerwehr Poysbrunn zu Hilfe holte, um das junge Tier zu retten. Die verängstigte Geiß wurde mit viel Geduld und Geschick durch die Feuerwehr und den Jagdleiter aus der misslichen Lage befreit.

Alles ist dank der engagierten Helfer gut ausgegangen. Als ihr zu ebener Erde das Rettungsseil wieder abgenommen wurde, sprang das junge Reh sofort unverletzt hinaus in die Felder.

Für die Tierliebhaberin Marie Widtmann wäre wichtig, dass hier bei den Einlaufschächten ein Gitter angebracht wird, um hier Tier und Mensch Schutz zu bieten.