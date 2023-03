Poysdorf: Diese Obstbau-Videos gehen viral

Dominik Schreiber hat vor sieben Jahren begonnen, wichtige Themen rund um den Obstbau in leicht verständliche und praxisorientierte Videos zu verpacken. Heuer konnte er für diesen Videokanal, zu finden unter „Baum- u. Rebschule Schreiber“, den 100.000 Abonnenten begrüßen. Besonderes Interesse finden Themen rund um den Baumschnitt. Egal ob Äpfel, Birnen, Marillen oder auch Nüsse und Maroni – Schreiber liefert in seinen Videos alles, was das Obstherz begehrt, egal ob für den Hobbygärtner oder den Erwerbsobstbau.

Die Videos entstehen in Familienteamwork: Meist drehen die beiden Obstbauexperten Robert und Dominik Schreiber zusammen; auch Schwester Victoria hilft immer wieder mit. Für den „Schnitt“ sorgt Dominik Schreiber selbst. Abonnenten hat er im gesamten deutschsprachigen Raum, aber auch aus Serbien oder Neuseeland kamen bereits Rückmeldungen. Heuer im Jänner konnten mit den wichtigsten Regeln beim Obstbaumschnitt in einer Woche über 200.000 Aufrufe erzielt werden. Der Spitzenreiter ist übrigens ein Video über Wühlmäuse mit über 943.000 Aufrufen. „Ein großes Lob ist auch, wenn Schulen und Universitäten rückmelden, dass sie unsere Videos im Unterricht verwenden“, freut sich Dominik Schreiber. Die Ideen gehen ihm jedenfalls nicht aus: „Vieles kommt aus der Praxis; wir probieren es aus und erzählen dann davon. Bei bis zu 50 Anfragen pro Tag gibt es aber auch viele Wünsche und Anregungen der Zuseher.“

