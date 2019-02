Freitag und Samstag standen in Poysdorf ganz im Zeichen der Ortstopotheken. Bürgermeister Thomas Grießl freute sich dabei, dass es bis auf Wilhelmsdorf und Wetzelsdorf bereits in jedem Ort Topothekare gibt.

Die Topotheken von Poysdorf, Erdberg, Föllim, Poysbrunn und Walterskirchen sind bereits freigeschalten und können unter www.topothek.at abgerufen werden. „Altruppersdorf, Kleinhadersdorf und Ketzelsdorf werden bereits fleißig bestückt und gehen in Kürze online“, erläutert Alexander Schatek, der mit den Poysdorfer Topothekaren eine Schulung und einen Erfahrungsaustausch durchführte.

Pioniere für die Topothek waren Egon Englisch als Ideengeber und Anton Jilli als erster Topothekar. Beide haben bereits über Poysdorf und Poysbrunn eine großartige Bildersammlung zusammengestellt. Englisch hat zuletzt ein Dokument aus dem Jahr 1876 erhalten. Aus diesem ist ersichtlich, dass der Poysdorfer Lorenz Sperner im Preußenkrieg eingerückt war.

„Um zu wissen, welche Fenster und Fassadenelemente es am Rathaus gab, schauten wir einfach in die

Topothek.“Thomas Grießl, Bürgermeister

Bilder, Dokumente und vieles mehr sichern die Topothekare durch ihre Arbeit für die Nachwelt. Unterstützt werden die Topothekare seitens der Gemeinde durch Stadtrat David Jilli. Bei den Topothektagen gab es auch zwei Tage lang die Möglichkeit, Fotos oder Dokumente vorbei zu bringen und gleich vor Ort einscannen zu lassen.

„Unterstützt wird das Topothekarchiv durch das NÖ Landesarchiv, wodurch auch der langfristige Bestand der eingegebenen Daten gesichert wird“, erklärt Bürgermeister Grießl. Die Topothek selbst ist nur eine Plattform, wo es einer Gemeinde ermöglicht wird ihr digitales Archiv anzulegen. Poysdorf hat dies sehr intensiv und fast flächendeckend genützt.

Grießl erzählte auch, dass die Sanierung des Rathauses bevorsteht. „Um zu wissen, welche Fenster und Fassadenelemente es am Rathaus gab, schauten wir einfach in die Topothek. Dort wurden wir auch fündig“, erläutert der Bürgermeister. Insgesamt gibt es bereits 114 Topotheken in Niederösterreich. „Die Poysdorfer Topothek hat an Spitzentagen 5.500 Fotoaufrufe“, berichtet Egon Englisch.