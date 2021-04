Die Kombination aus Gesundheit, Genuss und Wohlbefinden ist die Leitidee des neuen spusu Life Resorts, das als 4 Sterne Superior Hotel bis Ende 2023 in Mistelbach eröffnet werden soll. Auf dem insgesamt 2 ha großen Areal, entlang des Dionysos Panoramaweges, entstehen neben 70 Zimmern auch ein Genuss‐Restaurant sowie eine 5.000 m2 große Wellness‐ und Saunalandschaft.

spusu Life Resort

Neben der touristischen Belebung des Weinviertels spielt auch die Stärkung der regionalen Wirtschaft eine wesentliche Rolle in der Planung und späteren Führung des Hotels, versichert die Eigentümerin des spusu Life Resorts, Andrea Pichler.

Als bereits erfahrene Unternehmerin konnte Pichler schon in der Vergangenheit beweisen, dass sie Projekte zum Erfolg führt. Auch das spusu Life Resort soll davon keine Ausnahme sein. „Mit diesem Projekt erfülle ich mir meinen Lebenstraum. Ich möchte Arbeitsplätze schaffen und meiner Heimat damit etwas zurückgeben. Das Weinviertel wird bei uns von der Inneneinrichtung bis zum Essen am Teller spürbar sein“, ergänzt Andrea Pichler, die in weiterer Folge als Geschäftsführerin des spusu Life Resorts fungieren wird.

Auch das Land Niederösterreich sowie die Stadtgemeinde Mistelbach sehen das spusu Life Resort als touristisches Leuchtturmprojekt Niederösterreichs. Gemeinsam mit dem Präsidenten des niederösterreichischen Landtages, Karl Wilfing, dem Bürgermeister der Gemeinde Mistelbach, Erich Stubenvoll, und Geschäftsführerin Andrea Pichler wurde das Hotelprojekt am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Das spusu Life Resort ist ein Pionierprojekt und wird einmal mehr zeigen, welch großes touristisches Potential im Weinviertel steckt. Wir freuen uns auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit“, so Karl Wilfing bei der Projektpräsentation im Stadtsaal Mistelbach. Auch der Bürgermeister der Gemeinde, Erich Stubenvoll, ist froh, dass er das Projekt für seine Gemeinde gewinnen konnte und ergänzt: „Ich bin davon überzeugt, dass dieses Hotelprojekt und die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen zu einer wirtschaftlichen Belebung der Region führen werden.“

Die Vertreter von Land und Gemeinde versicherten, dass parallel zum Bau des Hotels auch der touristische Ausbau der Region, wie zum Beispiel der Ausbau von Rad‐ und Wanderwegen, vorangetrieben wird. Diese Investitionen sollen in weiterer Folge nicht nur dem Hotel, sondern auch der örtlichen Bevölkerung einen wesentlichen Mehrwert bieten.

Baubeginn ab 2022

Neben dem architektonischen Konzept, das vor allem auf natürliche Materialen wie Holz setzt, gab Geschäftsführerin Andrea Pichler auch Einblicke in die konzeptionelle Gesamtausrichtung des spusu Life Resorts, das vor allem durch seinen großzügigen Wellnessbereich, das kulinarische Angebot sowie zahlreiche Aktivitäten‐ und Themenwochen Gäste nach Mistelbach locken wird. Der Eröffnung Ende 2023 geht eine Planungs‐ sowie eine 2‐jährige Bauphase ab dem Frühjahr 2022 voran.