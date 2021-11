Starker Sommer für Laa

Die Thermenstadt Laa erzielte im Juli, August und September 2021 insgesamt 23.231 Nächtigungen, was ein Plus von rund 14 Prozent gegenüber dem selben Zeitraum im Jahr 2020 ist.

An diesem positiven Ergebnis war jedoch nicht nur das Thermenhotel beteiligt, sondern auch die restlichen Laaer Betriebe konnten starke Zuwächse verzeichnen.

„Durch gezielte Verkaufsmaßnahmen konnten wir in unseren Betrieben in den Monaten Juli bis September einen Zuwachs von knapp 14 Prozent erzielen. Zu unseren Gästen gehören nicht nur Stammkunden, sondern auch Gäste die zum ersten Mal unsere Gegend besuchten – Thermengäste, Radfahrer sowie Geschäftsreisende“, fasst Privatzimmeranbieter und Chef von „Gast in Laa“ Hari Mader zusammen.

Wellness, Rad und Wandern im Mittelpunkt

„Besonders erfreulich ist, dass wir mit 8.439 Nächtigungen im August – obwohl das Zwiebelfest wegen Covid-19 nicht stattfinden konnte – die höchste Monatszahl seit dem Beginn des Führens der Nächtigungsstatistik in Laa im Jahr 1992 erreichen konnten“, freut sich Bürgermeisterin Brigitte Ribisch: „Das zeigt, dass Wachstumspotenziale für unsere Region noch immer gegeben sind.“

„Es freut uns alle, dass die Nächtigungsbilanz in diesen drei Monaten so positiv ausgefallen ist. Dies ist auch eine Bestätigung unserer touristischen Anstrengungen gerade in so schwierigen Zeiten. Jedoch dürfen wir uns nicht auf diesen Zahlen ausruhen, sondern müssen mit stetiger Zusammenarbeit mit unseren Partnern und mit maßgeschneiderten Angeboten zum Thema Wellness-Rad-Wandern bei unseren Gästen weiter punkten,“ so Land um Laa-Tourismusobfrau Helga Nadler.