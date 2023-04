Meister Grössing und sein Schleinbacher Wohnzimmer

Und zwischen den Zuhörern: Kunstwerke, sogenannte Klangbilder. Wobei: Die sind funktional: Carl Lechleitner hatte Liquid Glas entwickelt und patentieren lassen. Wird die Glasur, die über den Kunstwerken von Simone Gutsche-Sikora ist, unter Strom gesetzt, funktioniert das auch als Lautsprecher. „Das ist das erste Konzert ohne Lautsprecher“, sagt Entwickler Carl Lechleitner.

Künstlerin Simone Gutsche-Sikora,Kunstobjekt und Lautsprecher Lilith und Carl Lechleitner. Foto: Michael Pfabigan

Wie war das erste Wohnzimmerkonzert für die Musiker? „Es war unglaublich schön. Die Nähe zum Publikum, die angenehme Atmosphäre und die Intimität, die dadurch entstand, waren einzigartig“, sagt Harald Grössing: „Die Tatsache, dass die Band und ich mitten im Publikum standen und die Performance in alle Richtungen erfolgen musste, machten es für uns zu einer neuen Erfahrung.“ Bei ausgewählten Veranstaltungen soll das auf jeden Fall wiederholt werden: „Allerdings brauchen wir drei Lkw-Fuhren Möbel für so ein Konzert. Das ist extrem aufwendig“, lacht der Bandleader.

Mit der „Tour 2023“ werden Grössing und seine Homöopathen im ganzen Weinviertel unterwegs sein: „Zusätzlich werden wir das Programm ausschließlich mit eigenen Songs gestalten und darin Geschichten über unser schönes Weinviertel verpacken“, sagt Grössing. Etwas, das den gestandenen Weinviertlern besonders wichtig ist: „Es ist uns ein Anliegen, Geschichten und Erfahrungen, die das Leben schreibt, musikalisch umzusetzen. Da wir alle Weinviertler sind, steht unsere schöne Gegend natürlich im Mittelpunkt.“

Das ganze Konzert wurde von einem professionellen Filmteam aufgezeichnet. „Wir planen das Konzert auch auf DVD zu veröffentlichen und natürlich wird es auch Videos auf diversen Socialmedia-Plattformen zu sehen geben“, sagt Grössing.

Die nächsten Konzerte sind am 28.4. in Poysdorf im Kulturhaus und am 29.4. im Weingut Schmölz in Münichsthal.

