Most sammeln für die Feuerwehr: „Früher war es einfacher“

„Most sammeln für die Feuerwehr“ hat in Poysdorf große Tradition. Josef Pfeiffer ist in der Lesezeit seit fünf Jahrzehnten in den Kellern unterwegs um die Winzer um Most für die Feuerwehr zu bitten.

Nach der Spende wird mit Kreide auf der Kellertür FF21 als Zeichen, dass hier bereits gesammelt wurde vermerkt. Weil alles natürlich recht pickert ist, kommen hier beim Mostsammeln wieder alte grüne Feuerwehruniformen zu ihren Ehren.

Josef Pfeiffer macht das mit Begeisterung und es ist auch immer viel Spaß mit dabei. Bernhard Strobl und Gerald Kraus sind seine eifrigen Helfer. „Früher war das viel einfacher. Die Winzer waren bis Mitternacht in den Kellern. Heute mit den automatischen Weinpressen ist meist bereits um 20 Uhr alles erledigt“, erzählt der langjährige Mostsammler Josef Pfeiffer aus der Geschichte.

Für die Feuerwehr ist es jedenfalls eine wichtige Spende, wobei die Winzer alljährlich mithelfen.