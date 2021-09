Pellendorf: Hubertusmesse der Jäger .

Am 25. September lud die Jagdgesellschaft Pellendorf zur 30. Hubertusmesse bei der Hubertuskapelle nach Pellendorf ein. Im Gedenken an den Hl. Hubertus, den Schutzpatron der Jagd, und als Gedenkmesse an den ehemaligen Hegeringleiter Josef Stelzl (+ 29.7.2021) wurde von Pfarrer Norbert Orgelmeister die Hubertusmesse unter Einhaltung der Coronamaßnahmen mit der kräftigen Hörnerklang der Jagdhorngruppe Gaweinstal – Hochleithen, gefeiert.