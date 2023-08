Ortsmusik und Volkstanz fördern die Wirtshauskultur in Kleinhadersdorf

Die Ortsmusik unter Kapellmeister Josef Lanscha und die Volkstanzgruppe unter Obmann Franz Bohrn luden zum fünften Dämmerschoppen in den Weinlandhof. Bürgermeister Josef Fürst dankte dem Veranstaltungsteam rund um Kapellmeister Josef Lanscha für die Organisation dieses Festes.

Gastwirt Jiri Grössl hatte ein vollbesetztes Haus. Das Besondere an diesem Fest ist, dass die Ortsmusik und die Volkstanzgruppe kostenlos auftreten, um so die Wirtshauskultur im Ort zu stärken und zu fördern. „Wir sind sehr froh, dass wir mit Jiri Grössl und seiner Familie einen so guten Wirt im Ort haben“, betonte Josef Lanscha.

Einzige Volkstanzgruppe ein gern gesehener Gast

Unter den Gästen waren Gemeinderat Klaus Hofer und Kulturstadträtin Gudrun Sperner Habitzl, die als Ziehharmonikaspielerin eine langjährige Beziehung zur Volkstanzgruppe hat. „Sie ist noch immer unsere eiserne Reserve“, merkte Obmann Franz Bohrn dankbar an. Die Volkstanzgruppe Kleinhadersdorfer hat lange Tradition und ist die einzige Volkstanzgruppe in der Großgemeinde Poysdorf. So ist sie bei den verschiedensten Veranstaltungen, wo Volkstanz gebraucht wird, ein gern gesehener Gast.

Gastwirt Jiri Grössl bedankte sich bei der Volkstanzgruppe und der Ortsmusik, aber auch bei Familie Schodl und allen Freunden des Wirtes, die ebenso unentgeltlich an diesem Abend für das gewohnt gute Service sorgten. Der Dämmerschoppen war für die Kleinhadersdorfer und die zahlreichen Gäste aus Poysdorf, Wilhelmsdorf, Föllim oder Altruppersdorf ein richtig traditioneller Kirtagsabend mit Polka-, Marsch- und Walzerklängen - und für Kleinhadersdorf ein großes Miteinander der Dorfgemeinschaft. Auch die zwei Tanzblöcke mit den schönsten Tänzen der Volkstanzgruppe wurden mit großem Applaus belohnt.