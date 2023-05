Die „Hammond Messengers“ begeisterten Poysdorf

Klemens Marktl war fürs Schlagzeug und Rob Bargad fürs Klavier zuständig, Daniel Nösig ist noch immer als Trompetendozent aktiv dabei. „Hammond Messengers“ ist eine Kärntner Formation mit Rob Bargad aus New York auf der Hammondorgel.

Er wurde von Klemens Marktl nach seinem New-York-Aufenthalt in die Heimat mitgenommen und integriert. Sie spielen die traditionellen und schwungvollen Arrangements der legendären Hard-Bop-Ära. Besonders Art Blakey, ein ganz großer der Jazzgeschichte, der als Schlagzeuger die Band leitetet, steht im Mittelpunkt des Programms.

„Art Blakey hat in den 60er-Jahren eine Studioplatte aufgenommen, deren Studium auch heute ein Muss für jeden Jazzmusiker ist“, betont Clemens Marktl: „Sie strahlt so viel Energie und Ursprünglichkeit aus und geht unter die Haut“, kommt Marktl, der übrigens in den nächsten Wochen für drei Konzerte nach New York fliegt, ins Schwärmen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.