Zuckerrüben landeten am Asparner Hauptplatz .

Spektaktulärer Unfall am Asparner Hauptplatz: Ein mit Zuckerrüben beladener Traktoranhänger kippte am Mittwoch kurz nach 12.30 Uhr nach einer Vollbremsung zu Seite, wodurch sämtliche Rüben am Hauptplatz landeten. Außerdem wurden durch den Unfall zwei Autos beschädigt.