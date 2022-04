Trance und das Schöne, das einmal war

Werbung

„Die Skulpturen von Manfred Walkolbinger erzählen uns die vielen Passagen von einem Sehen, das über das, was da ist, weit hinausgeht“, leitete Carl Aigner die Vernissage ein. „Wenn wir lange genug hinsehen, kommen wir in Trance“. Und genau das ist bereits beim Betreten der großen Halle im Barockschlössl in Mistelbach zu erfühlen. Dort trifft der Ausstellungsbesucher nämlich auf die erste der beeindruckenden Skulpturen des Preisträgers der Stadt Wien für Bildende Kunst.

Zweiter ausstellender Künstler ist Leopold Kogler: Das Thema Landschaft beschäftigt den Präsidenten des Landesverbandes der niederösterreichischen Kunstvereine seit Anfang der Achtzigerjahre. Der Maler und Grafiker ist auf dem Land aufgewachsen und musste über Jahrzehnte seit seiner Kindheit beobachten, wie sich die Landschaft veränderte und teilweise nach und nach verschwand.

„... damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen“

Generell geht es bei dieser Ausstellung laut Aigner um die Themen Sehen und Schönheit, – und er schloss seine Eröffnungsrede mit einem passenden Zitat von Friedrich Nietzsche: „Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen.“

Kulturstadtrat Josef Schimmer lobte die außerordentliche Aktivität des Kunstvereins Mistelbach selbst in einer schwierigen Zeit sowohl für die Kunstschaffenden als auch für die Kunstkonsumenten. Die Ausstellung „Kombi“ läuft bis zum 1. Mai jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

