Am Fest des heiligen Stephanus starb Konsistorialrat Pfarrer Karl Bock im 80. Lebensjahr plötzlich und unerwartet.

Eines der letzten Fotos, die von ihm aufgenommen wurden, stammt von der Krippenandacht mit den Kindern in Auersthal. „Lasset die Kinder zu mir kommen“, war ein Bibelwort, das dem langjährigen Seelsorger immer ein großes Anliegen war.

Karl Bock ist ein gebürtiger Altlichtenwarther, absolvierte nach der Pflichtschule die Tischlerlehre, ehe er seiner Berufung zum Priester folgte. 1970 wurde Karl Bock zum Priester geweiht. Danach war er bis 1976 Kaplan in Baden St. Stephan, bis 1982 Pfarrer in Strasshof an der Nordbahn, bis 1989 Pfarrer in Poysdorf. 16 Jahre wirkte er bis 2005 in Baden Leesdorf und seit dieser Zeit als Seelsorger in Auersthal.

Die Seelsorge war dem gütigen Menschen Karl Bock immer ein großes Anliegen. Sein Leben war von einem tiefen Gottvertrauen und von seiner Liebenswürdigkeit im Umgang mit den Mitmenschen geprägt. In Baden und Poysdorf war Karl Bock auch Präses der Kolpingfamilie und hat hier den Aufbau des Psychosozialen Zentrums Badens sowie der Kolping Behinderteneinrichtungen in Poysdorf mit großer Freude begleitet.

Konsistorialrat Karl Bock war bis zuletzt in Auersthal aktiver Seelsorger und hinterlässt so auch eine große Lücke in der Pfarre.

Am Dienstag den 3. Jänner findet in Auersthal das feierliche Requiem mit Weihbischof Stephan Turnovszky statt. Am Samstag, den 5. Jänner um 13 Uhr findet in der Pfarrkirche Altlichtenwarth die Heilige Messe und die anschließende Beisetzung im Familiengrab statt.