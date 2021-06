Mit 16 Jahren zur FF gekommen, hatte Johann Rernböck viele Führungsfunktionen inne: unter anderem war er Kommandant in Traunfeld und Hochleithen und Vorsitzender der österreichischen Betriebsfeuerwehren. 2012 wechselte der Elektrotechniker beruflich zur Feuerwehr.

„2016 bin ich krankheitshalber aus dem Dienst ausgeschieden.“ Der ehemalige FF-Chef fährt noch immer Einsätze, seine Pension verbringt er am liebsten auf seinem Motorboot oder in seinem Wohnmobil: „Reisen und Campen sind meine Hobbys“. Die Begeisterung für die Feuerwehr hat Rernböck auch an seine Familie weitergegeben. Sein Schwiegersohn ist der aktuelle Kommandant in Hochleithen und alle vier Enkelkinder sind bei der FF.