Feuerwehr- und Musikfest in Gaweinstal

Am Samstagnachmittag fand ein Wortgottesdienst mit Pater Anton Erben und Segnung des neuen Hilfeleistungsfahrzeuges und einer neuen Zille statt. Danach begann der Heurigenbetrieb. Ab 20 Uhr spielten die Red Devils zum Tanz bis Mitternacht auf. Für viel Platz für die Gäste war auch gesorgt worden. So wurde ein Zelt wetterfest an das Feuerwehrhaus aufgebaut.

Am Sonntag spielte zum Frühschoppen der Musikverein Großrußbach bis über die Mittagszeit auf. Rasch konnten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gaweinstal und vom Musikverein Gaweinstal und Umgebung die Bestellungen zum Essen abarbeiten. Auch für Nachspeisen wurde von den Damen der beiden Vereine laufend gesorgt. So konnte das ausgezeichnete Mittagessen dann auch noch gemütlich bei Kaffee und Selbstgebackenem abgerundet werden. Der Weinbauverein lud auch wieder bei einem Stand an beiden Tagen zum Verkosten der ausgezeichneten Rebensäfte ein.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.