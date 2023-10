Johannes Denner feierte den 60er

Johannes Denner absolvierte das Francisco Josephinum in Wieselburg und bewirtschaftet einen Ackerbaubetrieb mit Getreide und Zuckerrüben in Stronsdorf. Seine Funktionärstätigkeit startete er 1990 als Ortsbauernratsobmann im NÖ Bauernbund, seit 2000 vertritt er die regionalen Anliegen der Bäuerinnen und Bauern als Bezirksbauernratsobmann im Teilbezirk Laa/Thaya.

Denner ist dreifacher Familienvater und Gemeinderat und setzt sich seit 2008 als Landeskammerrat in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich für die Interessen der Berufskollegen ein. Johannes Denner ist auch langjähriges Genossenschaftsmitglied, als Vorstand im Maschinenring Region Weinviertel, als Obmann in der Rübenrodegemeinschaft, als Vorstand im Rübenbauernbund und in der Raiffeisenbank Laa/Thaya.