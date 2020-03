Als Mia Pettermann und Karin Eder Ende November des vergangenen Jahres die Facebookgruppe „Stoaroas“ gründeten, dachten sie an maximal 300 Mitglieder. Dass es jetzt bereits 13.000 sind, freut die beiden umso mehr.

Lena Sattmann Stoaroas-Steine schafften es sogar schon bis nach New York – undreisten von dort weiter nachLondon.

In dieser Gruppe tauschen sich steinebegeisterte Menschen aus, die verschieden große Steine mit bunten Mustern und Motiven – auch der Jahreszeit angepasst – bemalen, danach auslegen und damit anderen Menschen eine Freude machen, wenn sie gefunden werden. Neu ist diese Idee nicht, denn es gibt solche Gruppen bereits in der Schweiz und in Deutschland. Auch im Weinviertel gibt es eine zweite Steinegruppe. Unter dem Namen „WolkerStones“ wurde diese etwa zwei Monate früher als die Laaer gegründet.

Mittlerweile gibt es auch die „Liste österreichischer Steinmalgruppen“ – dort findet man diverse Gruppen nach Bundesländern geordnet. Von der Begeisterung haben sich auch Birgit und Markus Mühlberger gemeinsam mit ihrem sechsjährigen Sohn Mark anstecken lassen.

Über 1.000 Steine mit Motiven von Comic über Hunde und passend zum Jahreskreis entstanden bereits. Durch das gemeinsame Hobby entwickelte sich eine intensive Freundschaft zwischen den beiden Steine-gruppengründerinnen Pettermann und Eder und den Mühlbergers. Diese widmeten ihren Jubiläumsstein mit dem Motiv des Hundes Josie den beiden Freundinnen. Mittlerweile treffen sie sich auch zum gemütlichen Beisammensein und betreuen als Administratoren gemeinsam die Facebookgruppe. Dabei ist ihnen wichtig, dass die Gruppenregeln nicht nur gelesen, sondern auch eingehalten werden, denn die Idee, dass Steine reisen können, soll Spaß und Freude bereiten.

Steine reisen bereits rund um die Welt

Dass das möglich ist, wurde bereits mit vielen Fotos dokumentiert. So wurden Steine bereits in Tasmanien (16.000 Kilometer von Laa entfernt) gefunden. Aber auch in Island, am Tafelberg in Südafrika, in Brasilien, Argentinien, auf Kuba, Thailand, Sri Lanka und New York tauchten Steine aus Laa auf. Und ein in New York ausgelegter Stein wanderte bereits weiter nach London. „Die Freude ist dann sehr groß, wenn ein so weit gereister Stein gefunden und gepostet wird“, erzählen die vier strahlend.