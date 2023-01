Mistelbach: Haubenkoch verlässt das Restaurant "Zur Linde"

Werbung

Ende der Partnerschaft nach drei Jahren: Das Restaurant „Zur Linde“ und sein Haubenkoch Hannes Langer gehen künftig getrennte Wege. Grund sollen Meinungsverschiedenheiten gewesen sein. Langer hatte vor zwei Jahren erstmals für das Haus drei Gault&Millau-Hauben für das Restaurant „Wintergarten“ erkocht.

„Ich wünsche Hannes auf seinem weiteren Karriereweg nur das Beste.“

„Es war eine sehr intensive Zeit, wir konnten tolle Auszeichnungen für die Linde erarbeiten“, sagt Hauben-Wirt Karl Polak: „Ich wünsche Hannes auf seinem weiteren Karriereweg nur das Beste.“ Welche Auswirkungen wird die Trennung auf die Linde haben? „Keine“, sagt Polak: Es werde 2023 eine Neuausrichtung und eine Stilveränderung geben, die Gault&Millau-Hauben blieben vorerst am Haus: „Wir werden das dem Restaurantführer melden, alles andere müssen die Tester entscheiden, wie das zu bewerten ist“, sagt Polak. Grundsätzlich freue man sich schon auf die Weiterentwicklung des Hauses im Jahr 2023, alle Mitarbeiter seien hoch motiviert, nach dem anstehenden zweiwöchigen Betriebsurlaub die Herausforderungen anzupacken.

Der Ebendorfer Langer hatte als Spitzenkoch 2020 bei der Linde angeheuert. Zuvor hatte er bei Karl und Rudolf Obauer in Werfen und im mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant Bareiss in Baiersbronn (Deutschland) gekocht. Seine Lehre hatte er in der Linde absolviert.

