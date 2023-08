10,8 Millionen Euro für Trinkwasserversorgung

10,8 Millionen Euro wurden in den letzten Jahren im Bezirk in die Trinkwasserversorgung gesteckt: „Noch nie war die Versorgung mit sauberem Trinkwasser so gut ausgebaut wie jetzt“, erklärt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. „Damit sichern wir das Angebot langfristig ab und können weiterhin erstklassige Qualität für unsere Landsleute garantieren.“ 21.000 Kilometer an öffentlichen Wasserleitungen versorgen die Niederösterreich; der gesamte Trinkwasserbedarf kann aus Grund- und Quellwasser gedeckt werden.

Landesweit sollen in den nächsten Jahren 880 Projekte mit rund 425 Millionen Euro umgesetzt werden, ergänzt Landtagsabgeordneter Manfred Schulz. Denn: „Laut Studien wird der Wasserbedarf bis 2050 auf fast 400 Mio. m³ steigen, deshalb investieren wir weiter kräftig in die Versorgung mit dem kostbaren Nass.“ Hochwasserschutz und Renaturierungsprojekte seien aufgrund des Klimawandels mit Dürreperioden und Starkregen-Ereignissen wesentlich, ergänzt Schulz.