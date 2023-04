Hobbymeteorologe aus Poysbrunn: „20 Prozent weniger Regen bis jetzt“

Ja, das Wetter am Palmsonntag war bescheiden und es hat geregnet. Bei der privaten Wetterstation in Höbersbrunn wurden 8,2 Liter auf den Quadratmeter gemessen, die Wetterstation Wolkersdorf verzeichnete 8,6 Millimeter. Was der Natur fehlt, konnten diese Mengen aber noch nicht ausgleichen. Insgesamt gab es in Wolkersdorf 85,6 Millimeter Niederschlag, in Höbersbrunn gar nur 42,4 Millimeter.

„Heuer hatten wir bis jetzt 96,5 Millimeter Niederschlag“, sagt Hobbymeteorologe Rudi Wittmann aus Poysbrunn, der seit Jahrzehnten die Wetterdaten aufzeichnet und ein entsprechendes Datenarchiv für Vergleiche hat: „Das ist 20 Prozent unter dem Mittel. Und im vergangenen Halbjahr mit 191 Millimeter um 23 Prozent zu wenig.“ Und das, obwohl in diesem Winter der Dezember mit 53 Millimeter und der Jänner mit 54,5 Millimetern sogar überdurchschnittlich waren.

2021 zu wenig Niederschlag, in den 2000er-Jahren zumeist (über-)durchschnittlich

„Das gesamte Jahr 2022 brachte 465 Liter pro Quadratmeter, um 165 Millimeter zu wenig Niederschläge. Letztmalig ähnlich niedrig war das im Jahr 2003 mit 456 Millimetern“, weiß Wittmann. „Aber den Tiefststand erlebten wir 1978 mit 333,5 Millimetern.“

Ein längerfristiger Trend zu weniger Niederschlag sei aber nicht zu erkennen, beruhigt der Poysbrunner: 2021 waren es zwar auch um 71 Millimeter zu wenig, sonst aber in den 2000er-Jahren meist durchschnittlich oder sogar überdurchschnittlich. 2010 war mit 942 Millimetern ein Rekordjahr.

„Um das Niederschlagsdefizit der letzten beiden Jahre auszugleichen, wären aber jetzt bald ergiebige Niederschläge notwendig, für die Landwirtschaft und für den Grundwasserspiegel“, weiß der Poysbrunner Wittmann.

