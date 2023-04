Wasserspiegel ist im Bezirk Mistelbach noch ausreichend

Der vergangene Winter war ungewöhnlich warm und trocken, so wie das ganze Vorjahr 2022. In Wolkersdorf lag der Jahresdurchschnitt mit 11,4 Grad zwei Grad über dem langjährigen Schnitt. Auch der Niederschlag hat lange auf sich warten lassen: Abgesehen von der letzten regnerischen Woche war es den ganzen Winter über außergewöhnlich trocken, es waren ebenso keine signifikanten Schneefälle zu verzeichnen.

In Poysdorf war es mit 465 Millimeter der geringste Niederschlag seit 2003. Grundsätzlich lässt der Klimawandel die Kombination aus großer Trockenheit und kurzen, heftigen Starkregenfällen wahrscheinlicher werden. Diese Kombination hat verheerende Folgen: Die wenigen starken Regenfälle sind verantwortlich für 80 Prozent des Bodenabtrags.

Wir merken noch nichts von der Trockenheit. Bis jetzt ist es einfach noch zu früh, um dazu etwas sagen zu können. Gerhard Supper, Wasserversorgung Wolkersdorf

Wasserversorgung trotzdem gewährleistet

Obwohl das vergangene Jahr so trocken war, ist der Bezirk gut mit Wasser versorgt. Wassermeister der Gemeinden Gaweinstal und Bad Pirawarth, Franz Liebhart, sagt: „Wir merken noch keine Auswirkungen von dem geringen Niederschlag und dem trockenen Wetter. Wir haben das Glück, dass wir sehr tiefe Brunnen haben. Im Moment ist das also noch kein Problem.“

Der tiefste Brunnen im Gemeindegebiet von Bad Pirawarth ist 40 Meter tief, bis zur Austrocknung würde das noch dauern, so Liebhart. Auch Gerhard Supper von der Wasserversorgung Wolkersdorf sagt: „Wir merken noch nichts von der Trockenheit. Bis jetzt ist es einfach noch zu früh, um dazu etwas sagen zu können.“

Eigener 238-Meter-Brunnen für Bierproduktion

Trotz des wenigen Winterniederschlages ist es bisher noch zu früh, um konkrete Aussagen zu treffen. Das Jahr über würde man weiterhin beobachten, wie sich das Wetter entwickelt. Spannend wird es vor allem auch im Frühsommer, wenn die Poolfüllungen beginnen, so Supper.

Wer besorgt um die diesjährige Bierproduktion war, der sei vorerst noch beruhigt: Die Hubertus Brauerei in Laa bezieht das Wasser fast vollständig aus dem eigenen Brunnen, der ganze 238 Meter tief ist. 43 Millionen Liter könnten pro Jahr aus dem Brunnen entnommen werden – diese Menge wird aber meist nicht benötigt, so Andreas Kühtreiber von der Hubertus Brauerei.

Hitzewelle wirkt sich auch auf Malzertrag aus

„Bis das wirklich Einfluss auf unseren Brunnen hätte, würde das wahrscheinlich Jahrhunderte dauern. Daher haben wir da bisher kein Problem und sind eigentlich auch nicht unmittelbar betroffen“, sagt Andreas Kühtreiber in Bezug auf den fehlenden Niederschlag.

Was allerdings problematisch werden könnte, ist die große Hitzewelle. Zu viel Hitze wirkt sich negativ auf den Malzertrag aus – das würde sich dann etwa ein dreiviertel Jahr später bemerkbar machen, wenn die Malzpreise steigen, erklärt Kühtreiber. Das kühle Bier wird an heißen Sommertagen also nach wie vor für Abkühlung sorgen.

