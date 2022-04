Hegeschau der Poysdorfer Jäger in Edberg

Werbung

Im Zuge der anschließenden Hegeringsitzung berichtete Berger über die Abschusszahlen im eigenen Hegering als auch aus dem ganzen Bezirk Mistelbach. Über das Jagdhundewesen, über den Einsatz von Nachtsichtoptiken, über die Schwarzwildentwicklung und die Afrikanische Schweinepest und einiges mehr.

Das Schießwesen und die anstehende Bezirksmeisterschaft im jagdlichen Schießen am 21. und 22. Mai heurigen Jahres beim Schützenverein-Mistelbach wurde ebenso thematisiert wie der geplante Bezirksjägertag, welcher voraussichtliche ebenfalls beim Schützenverein-Mistelbach stattfinden wird. Erwähnung fand auch der Jagarische Flohmarkt in Prinzendorf/Zaya am 28. Mai.

Großes Thema war die geplante Hubertuswallfahrt des Schützenvereines Mistelbach und des Jagdbezirks Mistelbach. Diese soll heuer am 9. Oktober, obligatorisch in der Wallfahrtskirche Maria Bründl, abgehalten werden. Die Ortsbevölkerung, Kinder und Jugendliche als auch die Bewohner vom dortigen Urbanus-Altenwohnheim und Kolpingwohnheim sollen vermehrt eingebunden werden. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Jagdhunden und Greifvögeln ist geplant. Johann Heindl von der Jagdgesellschaft Poysdorf und der Oberschützenmeister Josef Kohzina vom Schützenverein-Mistelbach berichteten über den aktuellen Stand der Planung.

