Großharraser Terrier Russell sucht nach Überlebenden

Russell ist ein kleiner Jack Russell Terrier, lebt mit Daniel Oeler in Großharras - und ist ein besonderer Vierbeiner: Die "kleine Rakete" ist ausgebildeter Rettungssuchhund und zurzeit mit seinem Herrchen und anderen Einsatzkräften in der Türkei, um verschüttete Personen in den Trümmern zu finden.

Nach dem Erdbeben treffen laufend internationale Rettungskräfte in Antakya in der südtürkischen Provinz Hatay ein, darunter die Katastrophenhilfeeinheit Austrian Forces Disaster Relief Uni (AFDRU) und weitere Rettungskräfte aus Österreich. Oeler und Russel sind seit gestern Mittwoch, 11 Uhr, im Einsatz. Russell leistet beste Nasenarbeit: 2018 konnte sich das Duo den Titel Vizestaatsmeister in der Trümmersuche erkämpfen.

