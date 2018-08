Reinhard Kraft übernahm in der Tullner Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule das Kommando. Die NÖN traf den leidenschaftlichen Weinviertler zu Hause in Großharras.

Am 14. August fand in Tulln mit einem militärischen Festakt die Kommandoübergabe der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule an Oberstleutnant Reinhard Kraft statt, welcher nunmehr der jüngste Schulkommandant in ganz Österreich ist.

Da sein Berufswunsch Militärpilot war, er aber letztendlich am strengen Auswahlverfahren scheiterte, rückte der HTL-Absolvent als Freiwilliger 1998 in Bruckneudorf ein. Danach absolvierte er die Militärakademie in Wiener Neustadt und wurde bei der Radarstation „Steinmandl“ – bei uns besser bekannt als die kleine Buschbergkugel – eingesetzt, bevor er den Generalstabslehrgang der Landesverteidigung nach drei Jahren erfolgreich abschloss.

„Bis zum Beginn des Festaktes war ich schon nervös, aber dann habe ich die Kommandoübernahme sehr genossen.“Reinhard Kraft, Oberstleutnant

Nach einem guten Jahr in Salzburg wurde er 2015 stellvertretender Kommandant und Chef des Stabes der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule in Langenlebarn und nach Pensionierung seines Vorgängers interimistisch mit dieser Leitung betraut. „Bis zum Beginn des Festaktes war ich schon nervös, aber dann habe ich die Kommandoübernahme sehr genossen, da neben meiner Familie und zahlreichen Ehrengästen auch viele Besucher aus meiner Heimat Großharras und Eichenbrunn anwesend waren“, erzählt er.

Seinen jetzigen Job kann man durchaus mit einem Direktor einer großen Schule vergleichen, nur dass es hier eben eine militärische Ausbildung gibt. Menschenführung ist ihm sehr wichtig. Momentan leitet er ein Team von 230 Mitarbeitern, bestehend aus Lehroffizieren und -unteroffizieren, Fluglehrern, Stabsmitarbeitern, der Lehrkompanie für Grundwehrdiener und Berufssoldatenanwärtern. Seine Schule bildet alle Soldaten und Zivilbediensteten der Luftstreitkräfte aus, also z.B. Piloten, Flugsicherer, Luftfahrttechniker, Fliegerabwehrsoldaten.

Hoffen auf viele Bewerber

„In all diesen Bereichen werden laufend junge Menschen gesucht“, hofft Kraft auf viele Bewerber. Nur die Besten der Besten können aber Militärpilot werden, um dann Hubschrauber oder gar einen Eurofighter zu fliegen. Es gibt aber auch noch viele andere interessante Bereiche bei den Luftstreitkräften, wo Personal gesucht wird.

Kraft ist sich bewusst, dass das Thema Bundesheer die Geister scheidet. Er selbst ist von einem Berufsheer nicht überzeugt, da die Sicherheit alle angeht. Frauen im Heer sind bei ihm jederzeit willkommen: In seinen Bereichen gibt es einige Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, Soldatinnen, Flugschülerinnen und sogar eine Fluglehrerin. Der früher oftmals gefürchtete militärische Drill hat sich geändert, doch Disziplin und Ordnung gehört zum Soldatenberuf.