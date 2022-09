Frättingsdorf: Ortsmusik hat die besten Asphaltstockschützen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Acht Mannschaften mit Teilnehmern zwischen 11 und 87 Jahren ließen sich auch durch ein heftiges Gewitter am Nachmittag, welches zu einer kurzen Pause führte, nicht den Spaß am Spiel verderben.

Erstmals nahmen heuer auch drei Gastmannschaften teil, um sich auf das Turnier der Betriebssportgemeinschaft Mistelbach vorzubereiten.

Ortsmusik Jugend Sportverein Dorferneuerung Mistelbacher Volkstänzer Die Mädels Kegler-Herren Kegler-Damen

Am ersten September-Samstag findet am Sportplatz in Frättingsdorf das Turnier der Betriebssportgemeinschaft statt, welche sich zum ersten Mal in dieser Disziplin zu einem Vergleich treffen.

