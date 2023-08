Eibesthal: „FC Melibar“ sind die besten Riesenwuzzler

Und das ist ein Rekordteilnehmerfeld: Dem Vermieter der Riesenwuzzler aus Oberösterreich ist in ganz Österreich kein Turnier mit so vielen teilnehmenden Mannschaften, vor allem reinen Damenmannschaften, bekannt. Außerdem sind nur in Eibesthal fast alle Mannschaften ihrem Namen entsprechend verkleidet.

Die Teams waren aus den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf angereist. Aufgrund des Spielsystems trug dieses Turnier auch zur Generationszusammenführung bei, denn es spielten Jugendliche und Erwachsene von 14 bis etwa 30 Jahre mit.

Schlussendlich entschied das Team „FC Melibar“ aus Mistelbach und Eibesthal das Turnier für sich. Den zweiten Platz errang die Mannschaft „Die Unqualifizierten“, auf dem dritten Rang landeten „Jagdhornbläser Eibesthal“. Den sensationellen vierten Platz in der Gesamtwertung erreichte die Damenmannschaft „Barbies auf der Suche nach Ken“, die somit auch die Damenwertung gewann.

Dieses außergewöhnliche Ereignis ließen sich auch Bürgermeister Erich Stubenvoll, Stadtrat Michael Schamann und Ortsvorsteher Matthias Schöfbeck nicht entgehen.