Ein breites Ferienspielangebot

Bürgermeister Josef Fürst dankte Gemeinderätin Carmen Hörwein und ihrem Team für die über 40 Veranstaltungen, die den Kindern in den Ferien Freizeitbeschäftigung und eine reiche Abwechslung boten. Das Angebot war heuer sehr breit für alle Altersgruppe gestreut. Nach Langem war mit den Ninja Parcours in der NÖ Mittelschule auch wieder ein tolles Programm für ältere Kinder dabei. „Birgit Marhofer und ich freuten uns sehr, wie gut das angenommen wurde“, erzählt Carmen Hörwein. Auch beim Zelten am Badeteich wurden 17 Zelte gefüllt.

Carmen Hörwein dankte den Firmen und Vereinen für die große Unterstützung und Kreativität bei der Austragung von Ferienspielprogrammen. Im engsten Organisationsteam mit dabei sind neben Carmen Hörwein auch Birgit Marhofer, Astrid Martin, Kathi Smolak, Claudia Höller und Doris Bold. Organisatorisch wird das Ganze auch von Susanne Reidlinger und Karin Korschan unterstützt, betonte Hörwein. Die Abschlusswanderung führte nach Föllim, wo Gemeinderätin Christine Oltmann mit einem Helferteam zur Jause lud. Die Heimreise wurde dann mit Traktoren und Anhängen bewältigt.