Powerlines geht an Engie: EU-Kommission sagte Ja .

Die Europäische Kommission hat die Übernahme des niederösterreichischen Bahnstrecken-Elektrifizierungs-Spezialisten Powerlines Group GmbH mit Sitz in Wolkersdorf bei Wien (NÖ) durch den französischen Energieversorgungskonzern Engie S.A. gemäß der Fusionskontrollverordnung der EU genehmigt. Dies teilte die EU-Behörde am Montag in Brüssel mit.