Versicherer nun im LaaPlus aktiv

Werbung

Als vergangenes Jahr eine mögliche Schließung des Uniqa-Standortes in Laa im Raum stand, war Christoph Rahming und seinen beiden Partnern Gerhard Fahn und Josef Riener klar, dass es an der Zeit war, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. „Als Versicherer vor Ort war es uns wichtig, die örtliche Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden aufrecht zu erhalten und unsere Services weiter auszubauen“, sagt der heutige Agenturleiter Christoph Rahming.

Die Vorteile des Standorts liegen für ihn auf der Hand: Das neue, barrierefreie Büro ist leicht erreichbar, bietet ausreichende Parkmöglichkeiten für Fahrzeuge jeglicher Größe und entspricht allen modernen Standards. Die Nähe zum Ärztezentrum LaaPlus sei nicht zuletzt für die Kunden attraktiv.

Mit Uniqa stehe ein starker Partner an der Seite, der es ermöglicht, alle gängigen Versicherungslösungen bis hin zur Finanzierung anzubieten.

„Man muss aber nicht unbedingt bei uns versichert sein, um unsere Services in Anspruch nehmen zu können“, sagt Rahming. Denn am neuen Standort können Kfz-Zulassungen für alle österreichischen Versicherungen durchgeführt werden – und das einfach und unkompliziert. „In 15 Minuten ist meistens alles erledigt – wir senden die Daten direkt an die jeweiligen Versicherungsberater der Kunden und von uns gibt es Kennzeichen, Pickerl (Prüfplakette) und alles, was dazugehört.“

Gemeinsam bringen es der Agenturleiter und seine beiden Partner auf mehr als 80 Jahre Berufserfahrung in der Versicherungsbranche. Sie sind gerade auf der Suche nach einem Lehrling und weiteren Partneragenten.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.